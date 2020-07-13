Попов объяснил, почему Ферстаппен ещё может побороться за титул с «Мерседесом»

Российский комментатор Алексей Попов считает, что у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена ещё есть шансы побороться за титул с гонщиками «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.



«У меня есть надежда, что „Ред Булл“ сможет зацепиться в этом году. Речь даже не в обновлениях, их будет не так много. Даже в нынешней ситуации есть шанс. Объясню почему. Многое совпало, чтобы доминирование „Мерседеса“ было таким серьёзным. Да, у них было преимущество, но меньшее.



Первый фактор — сама трасса. Как выяснилось, есть всего три трассы — Баку, Спа и Шпильберг. Три разных автодрома. Но у них есть общее — система ERS не может весь круг тащить полную мощность гибридной составляющей. Она не может полностью зарядиться, потому что торможений недостаточно. Поэтому гибрид в какой-то момент работает по-разному у разных производителей. И по времени работы у „Мерседеса“ есть преимущество над „Хондой“. ДВС уже одинаковый у всех. Дальше начинается игра на деталях.



Ферстаппен один раз отбился от Боттаса, но второй раз не сопротивлялся, потому что знал, что ничего не может сделать.



Косвенное доказательство — отметки скорости. Видно продолжение разгона. Что мы видим? Идёт разгон примерно одинаковый, но дальше „Ред Булл“ упирается, всё, нет мощности. „Мерседес“ продолжает набирать скорость. Каждый раз он идёт быстрее к зоне торможения, что важно для атак. В гонке с этим ничего не сделать.



Не надо брать „Ред Булл“ по Албону. Во второй гонке у него не было темпа, пейс-кара вовремя не оказалось, поэтому приехал Перес и сломал крыло об него. Первая тройка была стабильна. В тройке был Макс, и он был близко при проблеме с мотором.



Вторая проблема — если бы было жарко, как в пятницу, то „Ред Булл“ был бы ближе или даже быстрее „Мерседеса“ на долгой дистанции, потому что «Мерседес» быстрее убил бы шины.



Третий фактор — даже у Макса что-то болталось на крыле, плюс у него было повреждено днище и он терял прижимную силу. Он повредил его сам, на бордюрах. Если суммировать три этих фактора, то становится понятно, что «Ред Булл» мог быть быстрее «Мерседеса», — рассказал Попов в подкасте «Гаснут огни».