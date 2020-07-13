В «Ред Булл» рассказали о повреждениях на болиде Ферстаппена
Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган рассказал о повреждениях болида Макса Ферстаппена на Гран-при Штирии.
«Макс наехал на поребрик, и он просто оторвал нижнюю часть пластины на переднем антикрыле. Затем кусок пластины попал в боковые части аэродинамики. Это точно не пошло на пользу.
В итоге куски крыла свисали с нижней части торцевой пластины, а боковые элементы оказались грязными из-за кусков антикрыла.
Кроме того, Ферстаппен получил небольшое повреждение заднего крыла. Подозреваю, что некоторые детали вибрировали и в итоге оторвались. В итоге получилось так, что машина, которую мы выпустили на гонку, оказалась после финиша совсем не в том состоянии», — приводит слова Пола Монагана Motorsport.
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