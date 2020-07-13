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Култхард: «Феррари» больше не борется за титул

Култхард: «Феррари» больше не борется за титул
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард уверен, что «Феррари» окончательно выпала из борьбы за титул после обоюдного схода на Гран-при Штирии. По словам Култхарда, команде остаётся только сосредоточиться на следующем сезоне.

«После этого Гран-при не осталось сомнений, что „Феррари“ больше не борется за титул. Сезон слишком короткий, а отставание слишком велико. Сейчас команде остаётся лишь готовиться к следующему году», — приводит слова Дэвида Култхарда Planet F1.

На Гран-при Штирии Себастьян Феттель и Шарль Леклер заняли в квалификации 10-е и 11-е место, после выбыли из гонки уже на первых кругах из-за последствий столкновения друг с другом.

После двух Гран-при «Феррари» набрала 19 очков, что более чем в четыре раза меньше, чем «Мерседес».

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