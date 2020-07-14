Дорнбос: возможно, сейчас Сайнс первый в истории Ф-1, кто недоволен контрактом с «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос выразил мнение, что Карлос Сайнс может жалеть о своём переходе из «Макларена» в «Феррари», учитывая текущую форму обеих команд.



«Талант всегда проявляется в дождевых условиях, и Сайнс стал ярким примером этому в квалификации Гран-при Штирии. Он молод и всё ещё растёт в «Макларене», приближаясь к вершине своей игры.

Карлос только что подписал контракт с «Феррари», и я не могу себе представить, что кто-то в Ф-1 когда-либо был недоволен контрактом со «Скудерией». Но, возможно, Сайнс сейчас стал первым.

«Феррари» находится в глубоком упадке. Они безнадёжны на всех фронтах. После прошлогоднего скандала у их двигателя больше нет скорости, команда теряет уже девять десятых на прямых. Машина совершенно несбалансирована.

Я боюсь, что это будет самый тяжёлый год для «Феррари». И это пока «Макларен» только на пути к вершине. Их автомобиль безумно хорош с двигателем «Рено», и в следующем году они получат силовые установки «Мерседес». Команда может вернуться на вершину, а Сайнс просто отдаёт своё место в кокпите», — приводит слова Дорнбоса Planet F1.