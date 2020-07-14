«Рейсинг Пойнт» может расторгнуть контракт с Пересом и заменить его на Феттеля

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель может продолжить карьеру в «Рейсинг Пойнт». По мнению экс-пилота Герхарда Бергера, стороны уже могли договориться о контракте. По информации Bild, Феттель может заменить в команде Серхио Переса.
«Учитывая то, как тема контракта Себастьяна Феттеля обсуждается в паддоке, всё уже решено. Так что я вполне могу себе представить Феттеля в „Астон Мартин“. Для него это может оказаться единственной альтернативой, чтобы остаться в серии и выигрывать гонки», — приводит слова Герхарда Бергера Bild.
Кроме того, по информации источника, в контракте мексиканского гонщика Серхио Переса есть пункт, согласно которому его соглашение может быть выкуплено до 31 июля — если команда примет решение об увольнении пилота, она будет обязана принять решение до конца месяца и выплатить ему неустойку в размере $ 1 млн.
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