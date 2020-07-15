Ф-1 показала столкновение Феттеля и Леклера на Гран-при Штирии с камер на обоих болидах

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в социальных сетях видео, на котором показано столкновение пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера на первом круге Гран-при Штирии. Ролик смонтирован так, чтобы зрители смогли увидеть параллельные потоки с бортовых камер на обоих болидах «Скудерии».



«Два взгляда на этот инцидент», — говорится в подписи к видео.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Видео доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере».

Напомним, в первом Гран-при сезона Леклер стал вторым, а Феттель финишировал на 10-м месте. На втором этапе пилоты «Скудерии» столкнулись в самом начале гонки и были вынуждены сойти с дистанции. В Кубке конструкторов «Феррари» после двух этапов занимает 5-е место (19 очков).