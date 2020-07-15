Хэмилтон на этапе в Венгрии может повторить одно из достижений Шумахера

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон готовится повторить очередное достижение Михаэля Шумахера. 19 июля в Венгрии пройдёт гонка третьего этапа сезона-2020. У Хэмилтона уже есть семь побед на «Хунгароринге». На этой трассе он выигрывал в 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018 и 2019 годах. И если британец сможет сделать это вновь, то повторит рекорд Шумахера по наибольшему числу побед на одном и том же Гран-при. Михаэль восемь раз был триумфатором этапов во Франции.
«Я даже не знал этого! Каждый раз, когда мне напоминают рекорды Михаэля, я продолжаю удивляться, сколько побед и сколько чемпионатов и поул-позиций на его счету. Один рекорд за другим», приводит слова Хэмилтона Planet F1.
Шумахеру принадлежат два главных рекорда в Формуле-1. Наибольшее число титулов – 7 у Михаэля против 6-ти у Льюиса. И побед в Гран-при – 91 у Шумахера, 84 у Хэмилтона.
Шумахер побеждал на Гран-при Франции в 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006 годах.
- 15 июля 2020
-
15:45
-
15:06
-
14:11
-
12:58
-
12:31
-
11:37
-
11:13
-
10:57
-
10:50
-
09:15
-
08:54
-
00:52
-
00:39
- 14 июля 2020
-
23:58
-
22:52
-
21:07
-
20:08
-
18:52
-
17:20
-
16:25
-
15:58
-
15:36
-
14:48
-
14:20
-
13:47
-
13:15
-
12:36
-
11:17
-
10:46
-
09:57
-
09:19
-
08:53
-
00:56
-
00:00
- 13 июля 2020
-
22:59