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Хэмилтон на этапе в Венгрии может повторить одно из достижений Шумахера

Хэмилтон на этапе в Венгрии может повторить одно из достижений Шумахера
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон готовится повторить очередное достижение Михаэля Шумахера. 19 июля в Венгрии пройдёт гонка третьего этапа сезона-2020. У Хэмилтона уже есть семь побед на «Хунгароринге». На этой трассе он выигрывал в 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018 и 2019 годах. И если британец сможет сделать это вновь, то повторит рекорд Шумахера по наибольшему числу побед на одном и том же Гран-при. Михаэль восемь раз был триумфатором этапов во Франции.

«Я даже не знал этого! Каждый раз, когда мне напоминают рекорды Михаэля, я продолжаю удивляться, сколько побед и сколько чемпионатов и поул-позиций на его счету. Один рекорд за другим», приводит слова Хэмилтона Planet F1.

Шумахеру принадлежат два главных рекорда в Формуле-1. Наибольшее число титулов – 7 у Михаэля против 6-ти у Льюиса. И побед в Гран-при – 91 у Шумахера, 84 у Хэмилтона.

Шумахер побеждал на Гран-при Франции в 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006 годах.

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