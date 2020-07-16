Команда «Уильямс» подтвердила, что Расселл и Латифи останутся её боевыми пилотами

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» на своей официальной странице в «Твиттере» подтвердила состав пилотов на сезон 2021 года. Цвета гоночного коллектива из Гроува по-прежнему будут защищать Джордж Расселл и Николас Латифи.



«С нетерпением ждём встречи с этими двумя парнями, они продолжат выполнять свою работу с командой в следующем году», — говорится в сообщении «Уильямса».

Фото доступно на странице команды «Уильямс» в «Твиттере».

Ранее руководство «Мерседеса» рассматривало Расселла в качестве возможной замены Валттери Боттасу. Это подтверждал и руководитель команды Тото Вольф. Однако в связи с решением «Уильямса» сохранить пару пилотов можно с большой долей уверенности предположить, что «Мерседес» также не будет менять свой состав.