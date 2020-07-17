Риккардо всё ещё не понимает, почему Стролла не оштрафовали за атаку в Австрии

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо остался недоволен действиями гонщика «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла на Гран-при Штирии и предложил обсудить его действия на ближайшем брифинге пилотов. Стролл прошёл Риккардо в борьбе за позицию, но австралиец уверен, что его соперник нарушил правила и должен был вернуть позицию. Официально судьи решили не проводить расследование данного эпизода.
«Я никогда не хотел, чтобы правила были настолько жёсткими, чтобы отбивать у нас охоту участвовать в гонках. Но мы оба покинули пределы трассы. Я – потому что старался избежать столкновения, а Лэнс вылетел вслед за мной.
Он попытался провести атаку. Это было его право. Я оставил ему место для манёвра, чего мне делать не следовало. Раз мы оба оказались за пределами трассы, то я считаю атаку неудачной, так что мне должны были вернуть позицию. Для меня это совершенно ясно. Я согласился бы с обгоном, если бы он вписался в поворот, выдавив меня.
Мы поговорим об этом на инструктаже пилотов и узнаем мнение каждого. Я не вижу, чтобы хоть кто-то из них согласился с тем, что это был чистый манёвр», — приводит слова Риккардо RaceFans.
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