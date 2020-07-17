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Айлотт выиграл квалификацию этапа Ф-2 в Венгрии, Шумахер — 5-й, Шварцман — 11-й

Айлотт выиграл квалификацию этапа Ф-2 в Венгрии, Шумахер — 5-й, Шварцман — 11-й
Авто / Младшие серии 0

Британский гонщик Каллум Айлотт завоевал поул-позишен в квалификации венгерского этапа Формулы-2. Айлотт позднее конкурентов провёл первую серию быстрых кругов, что позволило ему проехать по относительно свободной и немного подсохшей трассе. Вместе с ним с первой линии будет стартовать Лука Гьотто.

Россиянин Роберт Шварцман из Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» показал 11-е время. Шварцман, как и его конкуренты, не получил возможности улучшить время в конце сессии, которая была остановлена красным флагом после вылета Джехана Дарувалы. Несмотря на то что ещё оставалось четыре минуты, организаторы решили не возобновлять квалификацию.

Ещё два российских гонщика — Никита Мазепин и Артём Маркелов — стали 16-м и 17-м.

Формула-2. Венгрия. Квалификация

1. Каллум Айлотт — 1:50.767
2. Лука Гьотто — 1:51.075
3. Чжоу Гуаньюй — 1:51.290
4. Дэниел Тиктум — 1:51.379
5. Мик Шумахер — 1:51.584
6. Кристиан Лундгор — 1:51.729
7. Маркус Армстронг — 1:51.962
8. Джек Эйткен — 1:52.496
9. Шон Гелаэл — 1:52.500
10. Джулиано Алези — 1:52.567
11. Роберт Шварцман — 1:52.715...
14. Юки Цунода — 1:53.215
15. Джехан Дарувала — 1:53.288
16. Никита Мазепин — 1:53.462
17. Артём Маркелов — 1:52.569.

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