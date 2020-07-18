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Шварцман — о победе: у меня нет слов! Я проходил на пределе каждый круг

Шварцман — о победе: у меня нет слов! Я проходил на пределе каждый круг
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Академии «Феррари» и «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал победу в основной гонке венгерского этапа Формулы-2.

«Нет слов! В квалификации было лишь 11-е место, впереди меня находилась половина решётки. Я просто хотел хорошо стартовать и отыграть много позиций. Получилось — сразу вышел на шестое место. В пелотоне были разные стратегии, мы поставили более жёсткие шины и пытались использовать их как можно дольше. Я атаковал, проходил на пределе каждый круг. После пит-стопа сразу же заблокировал колёса и боялся, что всё испортил. Но сумел обогнать Каллума и затем Мика, хотя у меня были очень сильные вибрации от колёс, трясся руль.

Команда отлично отработала: и стратегия была прекрасной, и пит-стоп, и работа машины. Удивлён конкретно сегодняшним результатом, но и прежде думал, что мы сможем хорошо поработать. И вот мы демонстрируем наши результаты», — сказал Шварцман после финиша.

Формула-2 2020. Этап 3, Будапешт, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка 1 (37 кругов)
18 июля 2020, суббота. 17:45 МСК
Окончено
1
Роберт Шварцман
Prema Racing
1:01:36.211
2
Никита Мазепин
Hitech Grand Prix
+15.599
3
Мик Шумахер
Prema Racing
+23.051
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