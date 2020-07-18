Шварцман — о победе: у меня нет слов! Я проходил на пределе каждый круг

Российский гонщик Академии «Феррари» и «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал победу в основной гонке венгерского этапа Формулы-2.



«Нет слов! В квалификации было лишь 11-е место, впереди меня находилась половина решётки. Я просто хотел хорошо стартовать и отыграть много позиций. Получилось — сразу вышел на шестое место. В пелотоне были разные стратегии, мы поставили более жёсткие шины и пытались использовать их как можно дольше. Я атаковал, проходил на пределе каждый круг. После пит-стопа сразу же заблокировал колёса и боялся, что всё испортил. Но сумел обогнать Каллума и затем Мика, хотя у меня были очень сильные вибрации от колёс, трясся руль.



Команда отлично отработала: и стратегия была прекрасной, и пит-стоп, и работа машины. Удивлён конкретно сегодняшним результатом, но и прежде думал, что мы сможем хорошо поработать. И вот мы демонстрируем наши результаты», — сказал Шварцман после финиша.