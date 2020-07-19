Смоляр — про аварию, лишившую его лидерства: не знаю, о чём думал Сарджент

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал аварию на старте основной гонки венгерского этапа Формулы-3. В стартовавшего с поул-позишен россиянина в первом повороте врезался Логан Сарджент.
«Старт прошел хорошо. Мне кажется, как минимум среди первой пятёрки у меня был самый лучший старт. Впереди никого нет, я знал, на какой части трассы и где тормозить. Первый поворот должен был пройти максимально спокойно и по плану.
В зеркала я видел, как Сарджент ехал внутри, тогда он еще только тормозил. Он был далеко от обгона, и я переключил внимание с него на трассу, поскольку уже подъезжал к повороту. А потом заметил, что Логан пропал у меня из зеркал. И затем я уже вижу, как он летит через поребрик мне в переднее колесо. Ну и всё закончилось.
Я не знаю, о чем он думал, ведь трасса была еще мокрая… Вообще, конечно, такие действия судьи всегда считают ошибкой гонщика. И не важно, что это было не специально. Поэтому мне не очень понятно, почему они посчитали это обычным гоночным инцидентом. Насчет воскресной гонки не могу ничего сказать. Буду делать свой максимум и посмотрим, что в итоге получится», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».
Права на видео принадлежат Formula Three Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-3.
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