Матешиц дал Марко добро на переговоры с Феттелем

Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц дал добро советнику австрийской команды по автоспорту Хельмуту Марко на переговоры с четырёхкратным чемпионом мира пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем, сообщает Autosprint.
Будущее Себастьяна Феттеля является главной темой в Формуле-1 в последнее время. После того как стало известно, что немец покинет «Феррари» по завершении сезона, его сначала сватали в «Рено». После того как Энстоун подписал контракт с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо, в паддоке пошли слухи, что немец подпишет карьеру с «Рейсинг Пойнт» и заменит там Серхио Переса или Лэнса Стролла.
В «Ред Булл» ранее отрицали возможность подписания контракта с Феттелем. Но австрийской команде необходим сильный напарник для Макса Ферстаппена. Подчёркивается, что с момента ухода Даниэля Риккардо команда недосчитывается очков в Кубке конструкторов.
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