Смоляр прорвался в гонке Формулы-3 с 27-го места на 7-е. Спринт выиграл Бекманн

Дэвид Бекманн стал победителем спринтерской гонки венгерского этапа Формулы-3, проходившей на влажной трассе. Первым финишную черту пересёк Бент Бискал, однако за время гонки он заработал сразу два штрафа — за контакт с соперником и обгон по обочине. Десять штрафных секунд откинули Вискала за пределы очковой зоны. При этом ему помешал выпущенный на финальные круги сейфти-кар: если бы не машина безопасности, Бент занял бы третью позицию.



Российский гонщик Александр Смоляр после старта с 27-го места сразу же отыграл несколько позиций и сумел стремительно прорваться вперёд. В итоге россиянин закончил гонку на седьмой позиции, войдя в очковую зону.



Формула-3. Венгрия. Вторая гонка



1. Дэвид Бекманн (Trident) — 22 круга

2. Оскар Пиастри (Prema) +1,0

3. Деннис Хаугер (Hitech) +1,5

4. Логан Сарджент (Prema) +1,9

5. Рихард Версхор (MP Motorsport) +2,4

6. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +2,7

7. Александр Смоляр (ART Grand Prix) +3,2

8. Себастьян Фернандес (ART Grand Prix) +3,5

9. Энцо Фиттипальди (HWA) +3,9

10. Алекс Перони (Campos) +4,6...

13. Давид Шумахер (Charouz) +6,3

14. София Флёрш (Campos) +7,5...

17. Бент Вискал (MP Motorsport) — +9,3.