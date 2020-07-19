Смоляр прорвался в гонке Формулы-3 с 27-го места на 7-е. Спринт выиграл Бекманн

Дэвид Бекманн стал победителем спринтерской гонки венгерского этапа Формулы-3, проходившей на влажной трассе. Первым финишную черту пересёк Бент Бискал, однако за время гонки он заработал сразу два штрафа — за контакт с соперником и обгон по обочине. Десять штрафных секунд откинули Вискала за пределы очковой зоны. При этом ему помешал выпущенный на финальные круги сейфти-кар: если бы не машина безопасности, Бент занял бы третью позицию.
Российский гонщик Александр Смоляр после старта с 27-го места сразу же отыграл несколько позиций и сумел стремительно прорваться вперёд. В итоге россиянин закончил гонку на седьмой позиции, войдя в очковую зону.
Формула-3. Венгрия. Вторая гонка
1. Дэвид Бекманн (Trident) — 22 круга
2. Оскар Пиастри (Prema) +1,0
3. Деннис Хаугер (Hitech) +1,5
4. Логан Сарджент (Prema) +1,9
5. Рихард Версхор (MP Motorsport) +2,4
6. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +2,7
7. Александр Смоляр (ART Grand Prix) +3,2
8. Себастьян Фернандес (ART Grand Prix) +3,5
9. Энцо Фиттипальди (HWA) +3,9
10. Алекс Перони (Campos) +4,6...
13. Давид Шумахер (Charouz) +6,3
14. София Флёрш (Campos) +7,5...
17. Бент Вискал (MP Motorsport) — +9,3.
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