Экс-пилот Формулы-1 вылечился от коронавируса и выиграл гонку
Бывший пилот Форммулы-1 Фелипе Наср вылечился от коронавируса и вернулся в гонки чемпионата IMSA. Спортсмен заразился опасным заболеванием в начале июля. Несколько дней назад тесты, сданные им, показали, что болезнь ушла.
В результате Фелипе был допущен к соревнованиям и вернулся за руль на этапе в Себринге. В паре с соотечественником, Пипо Дерани, он одержал победу. При этом, приняв машину от Дерани, расстояние от преследователей составляло 12 секунд, а к финишу, когда на трассе работал Наср, оно выросло в три раза и составило 36 секунд.
Напомним, Наср в качестве боевого пилота выступал в Формуле-1 с 2015 по 2016 год, защищая цвета «Заубера». Его лучшим результатом стало пятое место на Гран-при Австралии в 2015 году.
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