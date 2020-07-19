Экс-пилот Формулы-1 вылечился от коронавируса и выиграл гонку

Бывший пилот Форммулы-1 Фелипе Наср вылечился от коронавируса и вернулся в гонки чемпионата IMSA. Спортсмен заразился опасным заболеванием в начале июля. Несколько дней назад тесты, сданные им, показали, что болезнь ушла.

В результате Фелипе был допущен к соревнованиям и вернулся за руль на этапе в Себринге. В паре с соотечественником, Пипо Дерани, он одержал победу. При этом, приняв машину от Дерани, расстояние от преследователей составляло 12 секунд, а к финишу, когда на трассе работал Наср, оно выросло в три раза и составило 36 секунд.

Напомним, Наср в качестве боевого пилота выступал в Формуле-1 с 2015 по 2016 год, защищая цвета «Заубера». Его лучшим результатом стало пятое место на Гран-при Австралии в 2015 году.