Квят и ещё ряд пилотов не встали на колено на церемонии, посвящённой борьбе с расизмом
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят вновь не встал на колено на церемонии, посвящённой борьбе с расизмом, перед стартом Гран-при Венгрии. Россиянин не делал этого и на прежних двух этапах чемпионата мира.
Отметим, в Будапеште всё прошло не так организовано, как это было на «Ред Булл Ринг». Пилоты приходили на церемонию вразнобой, гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци вовсе опоздал на церемонию исполнения гимна, а пилот «Мерседеса» Валттери Боттас забыл надеть защитную маску.
Добавим также, что в рядах тех, кто принял решение не преклонять колено, произошли изменения. К ним присоединился пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Кроме Переса и Квята на колено отказались привстать Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен и Карлос Сайнс.
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