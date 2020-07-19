Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Квят финишировал 12-м

На автодроме «Хунгароринг» завершилась гонка третьего этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Венгрии. Её победителем уверенно стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, чью машину после аварии на установочном круге успели починить механики. Третьим стал напарник Хэмилтона — Валттери Боттас. На финише финн на свежих шинах догнал Ферстаппена, но не успел провести хотя бы одну атаку.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м, его напарник Пьер Гасли сошёл с трассы из-за проблем с силовой установкой.



Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 70 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +8,702

3. Валттери Боттас («Мерседес») +9,452

4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +57,579

5. Александер Албон («Ред Булл») +1.18,316

6. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

8. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

10. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг

11. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг

12. Даниил Квят («Альфа Таури») +1 круг

13. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

14. Эстебан Окон («Рено») +1 круг

15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

18. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

19. Николас Латифи («Уильямс») +5 кругов

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.