Экипаж G-Drive Racing стал вторым на первом этапе ELMS

На французском автодроме «Поль Рикар» стартовал сезон Европейской серии Ле-Ман, который был отложен из-за пандемии коронавируса. В чемпионате принимает участие российская команда G-Drive Racing, её экипаж составляют Роман Русинов, Ник де Врис и Миккель Йенсен.



«Из-за отложенного старта нового сезона образовалась вынужденная пауза, которую мы использовали с максимальной пользой и подготовились к предстоящим гонкам. За это время успели поработать и над цветовым дизайном нашего прототипа Aurus 01. Новая ливрея – эдакий симбиоз хорошо узнаваемых фирменных цветов команды и раскраски, которая использовалась в прошлом сезоне в Азиатской серии Ле-Ман и была принята болельщиками очень позитивно. Уверен, что новый дизайн придётся болельщикам по душе, ведь особое внимание мы уделили тому, чтобы гоночная машина смотрелась привлекательно и эффектно со всех ракурсов и при любой освещённости», — заявлял Русинов перед этапом.



Квалификация подтвердила серьёзность намерений G-Drive Racing. Ник де Врис показал второе время, что позволило экипажу под №26 стартовать из первого ряда. Но, как оказалась, первая линия на старте не принесла успеха ни G-Drive Racing, ни завоевавшему поул-позишен экипажу №22 United Autosports. Прототип G-Drive Racing пересек финишную прямую третьим, пропустив вперед себя экипаж Graff (№39), ставший в квалификации лишь 11-м, и победителя всего 4-часового марафона — экипаж United Autosports (№32), в квалификации показавший третье время.



Уже после финиша экипаж Graff оштрафовали на три круга за то, что пилот с «серебряным» статусом провёл за рулём слишком мало времени. Это позволило российской команде переместиться на вторую позицию.



Европейская серия Ле-Ман. 1-й этап. «Поль Рикар»



1. United Autosports (№32) — 4:00.50,054

2. G-Drive Racing (№26) — 4:01.11,200

3. United Autosports (№22) — 4:01.24,127

4. Coolracing (№37) — 4:01.40,472

5. Richard Mille Team (№50) — 4:02.17,014.