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Окон уверен, что борьба «Рено» в нынешнем сезоне ещё не завершена

Окон уверен, что борьба «Рено» в нынешнем сезоне ещё не завершена
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Эстебан Окон после завершения Гран-при Венгрии охарактеризовал этап как «ужасный». Позже он уже не был так категоричен и добавил, что сезон ещё только начинается и у команды есть возможности прибавить.

«Этап в Венгрии был не лучшим для нас, причём проблемы были на протяжении всего уик-энда. Мне кажется, мы ничего не извлекли из погодных условий и мы не отнеслись к квалификации должным образом, когда занимались стратегией. Нам нужно пересмотреть отношение, чтобы стать лучше. Очевидно, что мы всё усложнили. Нам нужно забыть этот уик-энд. Надеюсь, что мы вернёмся сильнее.

Мне кажется, что если бы мы выжали из машины максимум, то в квалификации определённо бы пробились в третий сегмент. Как бы то ни было, гонка развития ещё продолжается. Сезон начался недавно и есть кое-что, что мы можем сделать. Так что мы далеки от завершения борьбы.

У нас есть ясное понимание того, в чём должны прибавить. Не буду вдаваться в подробности, но мы знаем, в чём нужно прогрессировать", — приводит слова Окона F1i.

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