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Квят объяснил, почему не заехал на пит-стоп без разрешения команды на Гран-при Венгрии

Квят объяснил, почему не заехал на пит-стоп без разрешения команды на Гран-при Венгрии
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил, почему команда не ответила ему на просьбу заехать в боксы перед стартом Гран-при Венгрии для перехода на слики. Квят отметил, что команда вынесет урок из этой ситуации.

«Если бы я заехал в боксы самостоятельно, я прождал бы несколько минут, поскольку никто не был в команде готов к такому развитию событий. Мы много чего обсудили после гонки, и теперь мы будем лучше готовы к такой ситуации.

Мы, скорее всего, получили бы штраф, если бы заехали в боксы, но, возможно, смогли бы заработать очки. Мы вынесем урок из этой ситуации», — рассказал Квят в видеоинтервью F1News.

Ранее руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что предложение Квята было проигнорировано, чтобы уберечь его от возможного штрафа.

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