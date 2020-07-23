Хорнер рассказал, зачем Ферстаппен атаковал на установочном круге Гран-при Венгрии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что вынудило Макса Ферстаппена атаковать на установочном круге Гран-при Венгрии. Напомним, инициатива нидерландца закончилась плачевно, он попал в аварию и сильно повредил болид, но механики успели восстановить машину до старта гонки.

«Я наблюдал за установочным кругом по монитору и видел, что Макс слишком широко зашёл в шестой и седьмой поворот. Он атаковал, чтобы понять, на каких местах трассы есть держак и при этом попытался попасть в восьмую передачу перед двенадцатым поворотом, так что ему необходимо было давить на газ.

Он не предполагал, что трасса настолько скользкая, а шины были не прогреты. Никто из нас не мог поверить в то, что он врезался. Самое интересное, что я не испытывал стресс. Понимал, что если кто-то и справится с такими повреждениями, то именно наши механики", — приводит слова Хорнера Autosport.

Напомним, Ферстаппен на Гран-при Венгрии финишировал на втором месте.