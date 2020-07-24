В Формуле-1 официально подтвердили этапы в Португалии и Германии и третью гонку в Италии

В Формуле-1 официально объявили о проведении ещё трёх этапов в сезоне-2020. В календарь чемпионата добавили Гран-при Айфеля, Гран-при Португалии и Гран-при Эмилии-Романьи.
Первый из упомянутых этапов пройдёт на автодроме «Нюрбургринг» с 9 по 11 октября. Гран-при Португалии состоится в Портимане, он запланирован на 23-25 октября. Наконец, Гран-при Эмилии-Романьи пройдёт на трассе в Имоле с 31 октября по 1 ноября, сообщает пресс-служба Формулы-1. Третий Гран-при сезона в Италии пройдёт в сокращённом формате и займёт два дня. Ожидается, что вместо трёх свободных практик там состоится лишь одна тренировка.
Отметим, что Ф-1 проведёт этап в Португалии впервые с 1996 года. Гонка в Имоле последний раз проводилась в 2006 году, тогда она была организована под вывеской Гран-при Сан-Марино.
В Формуле-1 также сообщили, что этапы в Канаде, США, Мексике и Бразилии в 2020 году не состоятся. Причиной тому послужила непростая эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса.
Таким образом, в сезоне-2020 уже подтверждено 13 этапов чемпионата.
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