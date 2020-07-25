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В «Хонде» объяснили существенное отставание от «Мерседеса» на старте сезона Ф-1

В «Хонде» объяснили существенное отставание от «Мерседеса» на старте сезона Ф-1
Авто / Формула-1 0

Главный инженер «Хонды» Масамицу Мотохаси объяснил, почему японские моторы существенно проигрывают конкурентам из «Мерседеса» на старте сезона Формулы-1. По словам функционера, виной всему — пандемия коронавируса. Специалист уточнил, что, вероятнее всего, решающий рывок «Мерседес» сделал уже после открытия баз.

«Думаю, разница в мощности появилась в тот короткий период, когда команды получили возможность работать с мотором после открытия баз. Конечно, какое-то развитие продолжалось и после отмены старта сезона в марте, но вопрос в том, как всё воплощалось в жизнь.

Кроме того, влияние оказала и пандемия. Раньше не обращал внимания на фактор коронавируса, но он слишком нервирует. Один случай заражения в команде может повлиять на весь коллектив. Мы все обеспокоены этим", — приводит слова Мотохаси GPblog.

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