«Макларен» заключил контракт с легендарным брендом

В «Макларене» объявили, что нефтяная компания Gulf стала спонсором коллектива. Логотипы Gulf появятся на машинах «Макларена» уже в ближайшие выходные, на Гран-при Великобритании. Также они будут присутствовать на комбинезонах гонщиков и механиков.
Впервые «Макларен» и Gulf заключили соглашение ещё в 1968 году. Команда и компания были партнёрами в гонках Формулы-1 и состязаниях спорткаров до 1973 года.
«Мы рады приветствовать возвращение Gulf к «Макларену» и возобновить сотрудничество двух знаковых брендов. Gulf — часть истории «Макларена» и хорошо узнаваема благодаря инновациям и техническому совершенству в индустрии, что идеально соответствует «Макларену». С нетерпением ожидаем начала партнёрства», — сказал генеральный директор команды Зак Браун.
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