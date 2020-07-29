В Формуле-Е болиды «Мерседеса» тоже перекрасят в чёрный цвет

Команда Формулы-Е «Мерседес» объявила, что в знак поддержки борьбы с расизмом перекрасит свои гоночные болиды в чёрный цвет. Автомобили Стоффеля Вандорна и Ника де Вриса в обновлённой ливрее примут участие в шести заключительных гонках сезона-2019/2020, которые пройдут на трёх разных конфигурациях трассы на территории бывшего берлинского аэропорта «Темпельхоф».
Таким образом, в гоночный уик-энд 8-9 августа на трассах будут выступать сразу четыре «Мерседеса» в чёрной ливрее — два в Формуле-1 на Гран-при 70-летия и два в Формуле-Е.
«Мы всегда открыто выступали против расизма и всех форм дискриминации. Им нет места в нашей команде, в нашем спорте и в нашем обществе. Однако последние события в мире показали, что нам нужно больше использовать нашу платформу, чтобы высказываться против расизма и дискриминации. Мы как часть автоспортивной семьи „Мерседеса“ посылаем ясный сигнал в поддержку изменений», — отметил глава команды «Мерседеса» в Формуле-Е Ян Джеймс.
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