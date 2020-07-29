Ван дер Гарде: если в руководстве «Ред Булл» умные люди, они заберут Переса себе

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде считает, что «Ред Булл» стоит подписать контракт с Серхио Пересом в случае его ухода из «Рейсинг Пойнт».
«Логично, что если Феттель перейдёт в «Рейсинг Пойнт», то Пересу придётся уйти, потому что увольнять Стролла никто не будет. Но если в руководстве «Ред Булл» умные люди, они возьмут Серхио к себе. Перес гораздо лучше Албона. Алекс разочаровывает в этом году.
В квалификациях Албон стабильно проигрывает Ферстаппену полсекунды, он просто слишком медленный. Наличие такого быстрого напарника, как Перес, пойдёт Ферстаппену на пользу, как и сотрудничество с Риккардо несколько лет назад. При этом для Албона увольнение из «Ред Булл» не будет означать уход из Формулы-1. Он хорошо смотрелся в «Альфа Таури», так что может вернуться туда. Но всё будет зависеть от решения «Ред Булл», — приводит слова ван дер Гарде RacingNews365.
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