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Источник: Райкконен намерен завершить карьеру

Источник: Райкконен намерен завершить карьеру
Авто / Формула-1 0

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен планирует завершить карьеру по окончании сезона-2020 Формулы-1, утверждает портал InsideRacing. По данным издания, в этот уик-энд Райкконен проинформирует команду, что не намерен оставаться в чемпионате на 2021 год.

Если эта информация подтвердится, Райкконен покинет Формулу-1, проведя в ней 18 сезонов. До окончания нынешнего чемпионата у Райкконена есть возможность побить рекорд Рубенса Баррикелло по наибольшему числу Гран-при в Формуле-1 — 322. Райкконен может повторить это достижение на Гран-при Айфеля на «Нюрбургринге».

В этом году финн не набрал пока ни одного очка, а на Гран-при Венгрии впервые в карьере стал самым медленным пилотом в квалификации.

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