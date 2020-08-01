Окон избежал штрафа от судей за блокировку Райкконена

Французский гонщик «Рено» Эстебан Окон не получил штрафа от стюардов Гран-при Великобритании Формулы-1 за блокировку финского пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконена в первом сегменте квалификации на трассе «Сильверстоун».



Во время разбирательств Райкконен указал, что из-за положения машины Окона в 17-м и 18-м поворотах на его болиде хуже работала аэродинамика и француз ему помешал. Окон в свою очередь отметил, что команда по радио предупредила его о болиде Кими, на входе в 16-й поворот между ними ещё был существенный гандикап, а в 17-м повороте Окон уже атаковал.



Изучив видеозапись инцидента, судьи признали, что аэродинамические элементы на болиде Райкконена действительно могли работать хуже, однако машины были на трассе недостаточно быстры, чтобы можно было говорить о «необязательной блокировке». Соответственно, Окон не был признан виновным, избежал наказания и сохранил девятое место на стартовой решётке.