Квят и ещё шесть пилотов не стали преклонять колено перед Гран-при Великобритании

Перед Гран-при Великобритании состоялась традиционная фотосессия. Семь пилотов — участников гонки не стали преклонять колено во время церемонии в знак солидарности с борьбой с расизмом.
Стоять остались Кими Райкконен и Антони Джовинацци (оба – «Альфа Ромео»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари»), Карлос Сайнс («Макларен»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Даниил Квят («Альфа Таури»).
Напомним, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал пилотов и организаторов Формулы-1 более активно выражать гражданскую позицию по вопросу борьбы с расизмом. В то же время некоторые пилоты прямо заявили, что преклонение колена противоречит их культуре и принципам.
Квят на всех четырёх гонках сезона стоял во время церемонии. При этом россиянин надевал футболку с антирасистскими лозунгами.
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