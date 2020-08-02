«Рено» снова подал протест на болиды «Рейсинг Пойнт»

Команда Формулы-1 «Рено» продублировала протест против болидов «Рейсинг Пойнт» после финиша Гран-при Великобритании, сообщает RaceFans.



Напомним, после Гран-при Штирии команда «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса».



Ожидается, что протест будет рассмотрен в августе, так что «Рено» вынужден подавать протест после финиша каждой гонки до момента его рассмотрения, чтобы результаты этих гонок не стали окончательными. После этапа в Венгрии «Рено» также подал повторный протест.



Ожидается, что стюарды вынесут решение во время этапов Формулы-1 в Сильверстоуне. Гран-при 70-летия, названный в честь юбилея с момента создания Формулы-1, состоится 9 августа на Сильверстоуне.