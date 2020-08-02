Опасные аварии Квята и Магнуссена, массовые проблемы с шинами. Фото с ГП Великобритании

2 августа на автодроме в Сильверстоуне пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки четвёртого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Великобритании. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Напарник Хэмилтона Валттери Боттас за два круга до финиша получил прокол и потерял место в очковой зоне. Такие же проблемы возникли и у Льюиса Хэмилтона, однако он смог с проколом доехать до финиша первым.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занимал в гонке 12-е место, но допустил ошибку в скоростном повороте и потерял контроль над болидом. Неуправляемый автомобиль вылетел задом на обочину и врезался в отбойник. Машина была сильно разбита, гонщик не пострадал и самостоятельно покинул болид. Его напарник Пьер Гасли финишировал седьмым.
Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 Великобритании — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Сильверстоуне.
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