Объявление о контракте Феттеля с «Астон Мартин» могли отложить из-за болезни Переса

Проходя по стартовой решётке перед гонкой в Сильверстоуне, Себастьян Феттель поздоровался с владельцем «Рейсинг Пойнт» Лоуренсом Строллом. В знак приветствия они ударили друг друга локтями. Журналист Sky Sports Кравиц, как и многие болельщики, уверен, что это лишнее доказательство того, что контракт между «Астон Мартин» и Феттелем подписан, а о сделке не сообщают из-за болезни Серхио Переса.



«Вам не показалось, что это было интересное приветствие между Себастьяном и владельцем команды «Рейсинг Пойнт»? Я так и думал.



В начале уик-энда ходили слухи, что может быть объявлено о присоединении Себа к «Рейсинг Пойнт» в следующем году. Они должны заключить многолетний контракт, когда команду переименуют в «Астон Мартин». Но затем пришли известия о положительном тесте Серхио Переса на коронавирус, и стало понятно, что никакого объявления не будет. Они бы так не поступили с Чеко.



Возможно, сделка ещё не была должным образом оформлена. Но после того, что мы видели в этот уик-энд, в паддоке почти нет сомнений, Себастьян Феттель будет носить что-то серебряное, розовое или зелёное, в зависимости от того, кто будет спонсором «Астон Мартин» в следующем году. Я знаю, что мы все это предвидели, но, похоже, скоро будет сделано официальное заявление», — приводит слова Кравица Planet F1.