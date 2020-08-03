Видео: инженер разгневал Райкконена своими указаниями

Пресс-служба Формула-1 опубликовала забавный видеоролик с участием финского гонщика «Альфа Ромео» и его гоночного инженера Жюльена Симон-Шотана во время гонки Гран-при Великобритании. Во время выезда на трассу машины безопасности после аварии россиянина Даниила Квята Симон-Шотан по радио приказал Райкконену заезжать в боксы. Когда финн уже свернул на пит-лейн, инженер изменил своё решение и сказал оставаться на трассе. Кими уже не мог выполнить этот приказ и сильно разозлился, прокричав, что уже слишком поздно. Райкконен добавил, что, по его мнению, изначально идея заехать в боксы была неправильной. Инженер хладнокровно ответил, что всё в порядке.

Права на видео принадлежат Formula One World Chamoionship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.