Видео: инженер разгневал Райкконена своими указаниями

Пресс-служба Формула-1 опубликовала забавный видеоролик с участием финского гонщика «Альфа Ромео» и его гоночного инженера Жюльена Симон-Шотана во время гонки Гран-при Великобритании. Во время выезда на трассу машины безопасности после аварии россиянина Даниила Квята Симон-Шотан по радио приказал Райкконену заезжать в боксы. Когда финн уже свернул на пит-лейн, инженер изменил своё решение и сказал оставаться на трассе. Кими уже не мог выполнить этот приказ и сильно разозлился, прокричав, что уже слишком поздно. Райкконен добавил, что, по его мнению, изначально идея заехать в боксы была неправильной. Инженер хладнокровно ответил, что всё в порядке.
Права на видео принадлежат Formula One World Chamoionship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
- 3 августа 2020
-
17:47
-
17:28
-
17:03
-
16:19
-
16:01
-
15:24
-
15:07
-
14:20
-
14:07
-
13:55
-
13:52
-
13:22
-
12:49
-
12:22
-
11:59
-
11:21
-
10:11
-
09:21
-
08:43
-
00:35
- 2 августа 2020
-
23:55
-
22:54
-
21:51
-
21:34
-
21:26
-
21:22
-
21:07
-
21:01
-
20:55
-
20:53
-
20:47
-
20:39
-
20:27
-
20:17
-
20:05