Хэмилтон порекомендовал не встающим на колено пилотам посмотреть на другие виды спорта

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в очередной раз затронул тему антирасистских акций. Хэмилтон заявил, что если пилот не встаёт на колено, потому что не знает, как это будет воспринято в его родной стране, то ему стоит обратить внимание на другие виды спорта, где это делается сплочённо, несмотря на национальность.



«Я не буду говорить о своём мнении о том, нужно всем вставать на колено или нет. Но если посмотреть на другие виды спорта, на футбол и баскетбол, на испанские и итальянские команды, то, независимо от того, какой они национальности или расы, они делают это сплочённо. У них есть игроки из России, Испании.



Если причина того, что вы не делаете этого, заключается в восприятии этого жеста в вашей родной стране, то вам стоит обратить внимание на другие виды спорта, потому что они делают именно так. Надеюсь, что постепенно мы сможем объединиться.

Я не знаю, почему Магнуссен не встал на колено, мы не разговаривали. Но думаю, что постепенно мы станем лучше понимать друг друга.

Я горжусь тем, что все пилоты носят футболки «конец расизму». Думаю, что мы добились прогресса. Самое главное — пилоты продолжают уважать друг друга. Возможно, нам стоит больше говорить об этом. Я знаю, что ни Формула-1, ни кто-то другой не говорили с пилотами индивидуально», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.