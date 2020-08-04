Формула-1 представила формат двухдневного этапа в Имоле

Пресс-служба Формулы-1 на официальном сайте опубликовала расписание этапа в Имоле, который будет носить название Гран-при Эмилии-Романьи. «Королевские гонки» вернутся на итальянскую трассу спустя 16 лет.
Этап в Имоле будет проведён в двухдневном формате. В субботу утром, 31 октября, состоится единственная сессия свободных заездов, она стартует в 12:00 мск и будет длиться 1,5 часа. Затем — в 16:00 мск начнётся квалификация. Гонка в воскресенье, 1 октября, стартует в 15:10 мск.
Напомним, после четвёртого Гран-при в сезоне, который состоялся на трассе «Сильверстоун», Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от своего напарника по «Мерседесу» Валттери Боттаса в личном зачёте до 30 очков. Идущего третьим Макса Ферстаппена из «Ред Булл» он опережает на 36 баллов.
- 4 августа 2020
-
15:26
-
15:23
-
14:24
-
14:03
-
13:30
-
13:05
-
13:00
-
11:49
-
11:31
-
11:04
-
10:01
-
09:24
-
08:53
-
00:45
- 3 августа 2020
-
23:52
-
22:52
-
20:58
-
20:02
-
19:56
-
18:58
-
17:47
-
17:28
-
17:03
-
16:19
-
16:01
-
15:24
-
15:07
-
14:20
-
14:07
-
13:55
-
13:52
-
13:22
-
12:49
-
12:22
-
11:59