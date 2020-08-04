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Формула-1 представила формат двухдневного этапа в Имоле

Формула-1 представила формат двухдневного этапа в Имоле
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 на официальном сайте опубликовала расписание этапа в Имоле, который будет носить название Гран-при Эмилии-Романьи. «Королевские гонки» вернутся на итальянскую трассу спустя 16 лет.

Этап в Имоле будет проведён в двухдневном формате. В субботу утром, 31 октября, состоится единственная сессия свободных заездов, она стартует в 12:00 мск и будет длиться 1,5 часа. Затем — в 16:00 мск начнётся квалификация. Гонка в воскресенье, 1 октября, стартует в 15:10 мск.

Напомним, после четвёртого Гран-при в сезоне, который состоялся на трассе «Сильверстоун», Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от своего напарника по «Мерседесу» Валттери Боттаса в личном зачёте до 30 очков. Идущего третьим Макса Ферстаппена из «Ред Булл» он опережает на 36 баллов.

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