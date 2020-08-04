Бергер дал неожиданный совет Феттелю относительно карьеры

В то время как большинство людей в паддоке уверены, что Себастьян Феттель после ухода из «Феррари» будет выступать за «Астон Мартин», экс-пилот Формулы-1 и босс DTM Герхард Бергер дал неожиданный совет четырёхкратному чемпиону и рекомендовал тому завершить карьеру.

«Мой совет – закончить выступления. С другой стороны, я очень хорошо знаю Себастьяна, и он просто хочет снова выиграть гонки. «Рейсинг Пойнт» кажется лучшим вариантом, потому что Перес и Стролл уже могут побороться за подиум. Не говоря уже о том, что такой человек, как Феттель, мог бы сделать с аналогичной машиной.

Если вы посадите Феттеля в этот болид, он сможет бороться с «Мерседесом» или по крайней мере сражаться в первых рядах. Это намного лучше, чем в «Феррари» на данный момент. Я думаю, что это реалистичная альтернатива для него. Я пойму, если он сделает этот шаг», — цитирует Бергера GPBlog.

Напомним, «Рейсинг Пойнт» со следующего сезона будет переименован в «Астон Мартин» и получит статус заводской команды. Предполагается, что Феттель займёт место Серхио Переса. Ранее некоторые источники сообщали, что Себастьян также может вернуться в «Ред Булл».