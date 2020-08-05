Решение о том, кто станет напарником Стролла на Гран-при 70-летия, примут 6 августа

Перед Гран-при Великобритании было объявлено, что у пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса выявлен коронавирус. Для замены команда пригласила Нико Хюлькенберга. Однако немец так и не смог выступить в гонке из-за проблем с болидом. Перед Гран-при 70-летия, который также состоится на «Сильверстоуне», Перес пройдёт ещё один контрольный тест. По его результатам станет ясно, кто выступит на пятом этапе в качестве напарника Лэнса Стролла.



В настоящее время Серхио находится на карантине. По его словам, он чувствует себя хорошо. Симптомов болезни у него нет. Он самостоятельно тренируется и готов вернуться, как только появится возможность. Контрольный тест назначен на 6 августа.



Напомним, у Переса выявили коронавирус, когда он после Гран-при Венгрии отправился в Мексику, чтобы навестить семью.