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Итоги слушания ФИА по делу «розового «Мерседеса» будут обнародованы 7 августа

Итоги слушания ФИА по делу «розового «Мерседеса» будут обнародованы 7 августа
Авто / Формула-1 0

Решение Международной автомобильной федерации по делу о протесте «Рено» против «Рейсинг Пойнт» будет обнародовано 7 августа, до старта первой тренировки Гран-при 70-летия. Об этом в своём „твиттере“ сообщил журналист Альберт Фабрега.

Напомним, после Гран-при Штирии команда «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса».

После финиша каждой из двух последних гонок в «Рено» дублировали официальный протест против конструкции воздухозаборников тормозов болидов «Рейсинг Пойнт». Заседание по этому делу состоялось сегодня, 5 августа.

Напомним, что, пока процесс не завершён, результаты «Рейсинг Пойнт», начиная с Гран-при Штирии, считаются предварительными.

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