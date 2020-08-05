Итоги слушания ФИА по делу «розового «Мерседеса» будут обнародованы 7 августа

Решение Международной автомобильной федерации по делу о протесте «Рено» против «Рейсинг Пойнт» будет обнародовано 7 августа, до старта первой тренировки Гран-при 70-летия. Об этом в своём „твиттере“ сообщил журналист Альберт Фабрега.
Напомним, после Гран-при Штирии команда «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса».
После финиша каждой из двух последних гонок в «Рено» дублировали официальный протест против конструкции воздухозаборников тормозов болидов «Рейсинг Пойнт». Заседание по этому делу состоялось сегодня, 5 августа.
Напомним, что, пока процесс не завершён, результаты «Рейсинг Пойнт», начиная с Гран-при Штирии, считаются предварительными.
- 5 августа 2020
-
18:52
-
17:28
-
16:39
-
15:54
-
14:57
-
14:45
-
13:08
-
12:42
-
12:02
-
11:25
-
10:13
-
09:30
-
08:52
-
08:08
-
00:57
- 4 августа 2020
-
23:35
-
21:35
-
21:24
-
20:58
-
19:19
-
18:47
-
17:43
-
16:44
-
16:22
-
16:02
-
15:26
-
15:23
-
14:24
-
14:03
-
13:30
-
13:05
-
13:00
-
11:49
-
11:31
-
11:04