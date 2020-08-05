Итоги слушания ФИА по делу «розового «Мерседеса» будут обнародованы 7 августа

Решение Международной автомобильной федерации по делу о протесте «Рено» против «Рейсинг Пойнт» будет обнародовано 7 августа, до старта первой тренировки Гран-при 70-летия. Об этом в своём „твиттере“ сообщил журналист Альберт Фабрега.



Напомним, после Гран-при Штирии команда «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса».



После финиша каждой из двух последних гонок в «Рено» дублировали официальный протест против конструкции воздухозаборников тормозов болидов «Рейсинг Пойнт». Заседание по этому делу состоялось сегодня, 5 августа.



Напомним, что, пока процесс не завершён, результаты «Рейсинг Пойнт», начиная с Гран-при Штирии, считаются предварительными.