Формула-1. Гран-при 70-летия. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 7 августа, на стационарной трассе «Сильверстоун» состоятся пятничные тренировки пятого этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при 70-летия. Первая сессия свободной практики стартует в 13:00 мск, вторая начнётся в 17:00.



После четвёртого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал одно очко и находится в общем зачёте на 15-й позиции.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при 70-летия Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при 70-летия Формулы-1