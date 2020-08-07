Квят изменил дизайн шлема к своей сотой гонке в Формуле-1

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» опубликовала в своём «твиттере» фотографию нового шлема российского гонщика Даниила Квята. Шлем выполнен в бело-красно-чёрной цветовой гамме.
Напомним, на Гран-при 70-летия Даниил квят проведёт 100-ю гонку в карьере в Формуле-1.
Квят стал чемпионом GP3 в 2013 году и после этого подписал контракт с командой «Торо Россо». В чемпионате мира он дебютировал в сезоне-2014 в возрасте 19 лет на Гран-при Австралии. Даниил выступал в составе «Торо Россо» и «Ред Булл» с 2014 по 2017 год. После чего был отчислен командой. Россиянин смог вернуться в «Королевские гонки» после пропущенного сезона-2018. На счету Квята три подиума в Ф-1.
Напомним, после четвёртого Гран-при сезона Квят с одним очком занимает 15-е место в личном зачёте. На предыдущем этапе, который также проходил на «Сильверстоуне», Даниил попал в серьёзную аварию. Россиянин не получил повреждений. В «Альфа Таури» после гонки подтвердили, что вылет не был связан с ошибкой Даниила, как он предположил.
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