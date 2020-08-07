Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при 70-летия, Квят — 12-й

На автодроме «Сильверстоун» завершилась вторая свободная тренировка Гран-при 70-летия. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат — у напарника британца Валттери Боттаса. Тройку лучших замкнул Даниэль Риккардо на «Рено».
Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стал 12-м, его напарник Пьер Гасли — 13-м.
Формула-1. Гран-при 70-летия. Вторая тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.25,606
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,176
3. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,815
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,831
5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,895
6. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +1,140
7. Шарль Леклер («Феррари») — +1,206
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,261
9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,312
10. Эстебан Окон («Рено») — +1,322
11. Александер Албон («Ред Булл») — +1,354
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,396
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,522
14. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,592
15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,688
16. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,714
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,929
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,976
19. Николас Латифи («Уильямс») — +2,077
20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,349.
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