Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при 70-летия, Квят — 12-й

На автодроме «Сильверстоун» завершилась вторая свободная тренировка Гран-при 70-летия. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат — у напарника британца Валттери Боттаса. Тройку лучших замкнул Даниэль Риккардо на «Рено».

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стал 12-м, его напарник Пьер Гасли — 13-м.

Формула-1. Гран-при 70-летия. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.25,606

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,176

3. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,815

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,831

5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,895

6. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +1,140

7. Шарль Леклер («Феррари») — +1,206

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,261

9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,312

10. Эстебан Окон («Рено») — +1,322

11. Александер Албон («Ред Булл») — +1,354

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,396

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,522

14. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,592

15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,688

16. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,714

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,929

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,976

19. Николас Латифи («Уильямс») — +2,077

20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,349.