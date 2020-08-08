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Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при 70-летия, Хюлькенберг — 4-й, Квят — 12-й

Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при 70-летия, Хюлькенберг — 4-й, Квят — 12-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Сильверстоуне завершилась третья тренировка Гран-при 70-летия Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Льюиса Хэмилтон. Второй результат у его напарника Валттери Боттаса. Тройку лучших замкнул пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Даниил Квят по итогам сессии стал 12-м, его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли показал 11-й результат.

Формула-1. Гран-при 70-летия. Третья тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.26,621
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0.163
3. Ландо Норрис («Макларен») — +0.581
4. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +0.635
5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0.642
6. Шарль Леклер («Феррари») — +0.707
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0.834
8. Александер Албон («Ред Булл») — +0.853
9. Эстебан Окон («Рено») — +0.875
10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1.006
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1.038
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1.133
13. Себастьян Феттель («Феррари») — +1.190
14. Даниэль Риккардо («Рено») — +1.194
15. Ромен Грожан («Хаас») — +1.455
16. Николас Латифи («Уильямс») — +1.504
17. Джордж Расселл («Уильямс») — +1.728
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1.847
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1.917
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2.142.

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