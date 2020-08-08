Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при 70-летия, Хюлькенберг — 4-й, Квят — 12-й

На автодроме в Сильверстоуне завершилась третья тренировка Гран-при 70-летия Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Льюиса Хэмилтон. Второй результат у его напарника Валттери Боттаса. Тройку лучших замкнул пилот «Макларена» Ландо Норрис.



Даниил Квят по итогам сессии стал 12-м, его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли показал 11-й результат.



Формула-1. Гран-при 70-летия. Третья тренировка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.26,621

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0.163

3. Ландо Норрис («Макларен») — +0.581

4. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +0.635

5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0.642

6. Шарль Леклер («Феррари») — +0.707

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0.834

8. Александер Албон («Ред Булл») — +0.853

9. Эстебан Окон («Рено») — +0.875

10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1.006

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1.038

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1.133

13. Себастьян Феттель («Феррари») — +1.190

14. Даниэль Риккардо («Рено») — +1.194

15. Ромен Грожан («Хаас») — +1.455

16. Николас Латифи («Уильямс») — +1.504

17. Джордж Расселл («Уильямс») — +1.728

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1.847

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1.917

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2.142.