Видео: разочарованный Квят бьёт себя по шлему после ошибки в квалификации

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик, посвящённый выступлению российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята в квалификации Гран-при 70-летия. Россиянин не сумел выйти из первого сегмента квалификации после ошибки в повороте «Стоув». По словам Квята, его застал врасплох резкий порыв ветра, который привёл к широкому выходу из поворота и заезду на поребрик. В ролике показан этот эпизод, а также момент возвращения Даниила на пит-лейн, когда он по радио говорит команде о возможном повреждении днища и одновременно в расстройстве бьёт себя по шлему.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championsip Limited.
По итогам квалификации Квят занял 16-е место, его напарник француз Пьер Гасли стал седьмым.
- 8 августа 2020
-
21:37
-
21:35
-
21:32
-
21:10
-
21:04
-
20:59
-
20:50
-
20:42
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:09
-
19:44
-
19:12
-
19:06
-
18:55
-
18:47
-
18:22
-
18:07
-
17:32
-
17:26
-
17:21
-
17:06
-
16:04
-
15:45
-
15:32
-
15:30
-
14:15
-
14:02
-
13:09
-
12:20
-
11:44
-
11:28
-
10:27
-
10:00