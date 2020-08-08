Видео: разочарованный Квят бьёт себя по шлему после ошибки в квалификации

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик, посвящённый выступлению российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята в квалификации Гран-при 70-летия. Россиянин не сумел выйти из первого сегмента квалификации после ошибки в повороте «Стоув». По словам Квята, его застал врасплох резкий порыв ветра, который привёл к широкому выходу из поворота и заезду на поребрик. В ролике показан этот эпизод, а также момент возвращения Даниила на пит-лейн, когда он по радио говорит команде о возможном повреждении днища и одновременно в расстройстве бьёт себя по шлему.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championsip Limited.

По итогам квалификации Квят занял 16-е место, его напарник француз Пьер Гасли стал седьмым.