Сайнс объяснил проблемы в квалификации Гран-при 70-летия

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от квалификации Гран-при 70-летия, по итогам которой он впервые в сезоне не пробился в третий сегмент. Испанец пожаловался на проблемы с болидом, преследовавшие его в ходе уик-энда.
«Очевидно, что я недоволен сегодняшним днём. Наши соперники сделали шаг вперёд, нам же стало тяжелее пробиваться в третий сегмент. Хотели выйти в Q3 на «медиуме», но нам не удалось это сделать.
В ходе уик-энда у меня были проблемы с болидом, из-за чего пришлось менять элементы корпуса перед самой квалификацией. Сделали это, чтобы помочь работе системы охлаждения. В итоге лобовое сопротивление выросло, что стоило мне времени на круге, так что да, я разочарован. Как бы то ни было, завтра мы поборемся и у нас есть шансы на очки», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».
- 8 августа 2020
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