Хэмилтон: боялся, что шина может взорваться

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при 70-летия, который он закончил на второй позиции.



«Сегодня мы столкнулись с серьёзным испытанием, но хочется поздравить „Ред Булл“ и Макса Ферстаппена, который не столкнулся с теми проблемами, что были у нас. Мы не ожидали, что проблемы будут настолько большими. Я рад, что мне удалось добиться прогресса. Я сильно атаковал. Команда будет усердно работать над проблемами с шинами, на прошлой неделе у „Пирелли“ возникли проблемы, и в этот уик-энд они повысили давление. Возможно, это и привело к проблемам с пузырением, нам нужно посмотреть, столкнулся ли ещё кто-то с такими же проблемами, как и мы.



Второй отрезок получился очень напряжённым, но сложности начались уже на первом отрезке, когда я начал проигрывать в темпе Максу. К середине отрезка задняя левая шина работала только наполовину. Я боялся, что шина может взорваться», — приводит слова Льюиса Хэмилтона SkySports.