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Гасли рассказал, как неудачная тактика превратила его гонку в «кошмар»

Гасли рассказал, как неудачная тактика превратила его гонку в «кошмар»
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал финиш на 11-м месте гонки Гран-при 70-летия Формулы-1 после старта с седьмой позиции.

«У меня был хороший старт, и я чувствовал себя вполне комфортно на шинах для первого отрезка. Так что я был несколько удивлён, когда меня позвали на пит-стоп раньше, чем мы планировали перед гонкой. Думаю, мы попробовали отреагировать на действия Албона, но на самом деле это была не наша борьба. Как только я вернулся на трассу, очутился в трафике, мне пришлось атаковать и использовать шины больше, чем хотелось бы, чтобы отыграть несколько позиций. Это привело к огромному пузырению после нескольких кругов, так что после этого гонка превратилась в кошмар.

Я расстроен, потому что думаю, что мы могли сегодня чего-то достичь. Нам нужно изучить, что мы могли сделать лучше в плане стратегии, и вернуться в очки в Барселоне», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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