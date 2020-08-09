Гасли рассказал, как неудачная тактика превратила его гонку в «кошмар»

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал финиш на 11-м месте гонки Гран-при 70-летия Формулы-1 после старта с седьмой позиции.



«У меня был хороший старт, и я чувствовал себя вполне комфортно на шинах для первого отрезка. Так что я был несколько удивлён, когда меня позвали на пит-стоп раньше, чем мы планировали перед гонкой. Думаю, мы попробовали отреагировать на действия Албона, но на самом деле это была не наша борьба. Как только я вернулся на трассу, очутился в трафике, мне пришлось атаковать и использовать шины больше, чем хотелось бы, чтобы отыграть несколько позиций. Это привело к огромному пузырению после нескольких кругов, так что после этого гонка превратилась в кошмар.



Я расстроен, потому что думаю, что мы могли сегодня чего-то достичь. Нам нужно изучить, что мы могли сделать лучше в плане стратегии, и вернуться в очки в Барселоне», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».