Тост: Квят провёл стабильную гонку с хорошим темпом

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал итоги Гран-при 70-летия.
«В первую очередь хотелось бы поздравить „Ред Булл“ с первой победой Макса в сезоне, он провёл невероятную гонку. Что касается нас, то Пьер стартовал с седьмой позиции, он провёл хороший старт и на первых кругах хорошо защищал свою позицию, показав хорошую скорость. Однако мы ошиблись с точки зрения стратегии, зазвав его слишком рано на первый пит-стоп. На втором комплекте шин он быстро начал страдать от пузырения на задней резине, так что ему было тяжело удержаться в темпе, и в итоге нам пришлось снова звать его в боксы. Его последний отрезок получился длинным, он делал всё, что мог, но не смог добраться до очков.
Что касается Даниила, то он стартовал 16-м и после первого круга шёл на 14-й позиции. Он провёл стабильную гонку с хорошим темпом на кругах, при этом бережно обращаясь с шинами. Он провёл первый пит-стоп на 18-м круге, а на втором отрезке был довольно быстр и смог отыграть несколько позиций, пока не перешёл на „медиум“ на 33-м круге. После отличной гонки он финишировал на заслуженном 10-м месте», — приводит слова Тоста пресс-служба команды.
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