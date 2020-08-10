Райкконен побил один из рекордов Шумахера

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен финишировал на 15-м месте в Гран-при 70-летия Формулы-1, он преодолел 51 круг, на один меньше, чем победитель Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Это позволило финну превзойти достижение легендарного Михаэля Шумахера.



Теперь на счету Кими 16 845 пройденных кругов, в то время как семикратный чемпион мира проехал 16 825.



Пилоты Формулы-1 с наибольшим количеством кругов за карьеру:



1. Кими Райкконен — 16 845

2. Михаэль Шумахер — 16 825

3. Фернандо Алонсо — 16 778

4. Рубенс Баррикелло — 16 631

5. Дженсон Баттон — 16 271

6. Фелипе Масса – 14 852.



Ближайшими преследователями Райкконена из числа действующих пилотов являются Льюис Хэмилтон (14532) и Себастьян Феттель (13393). Напомним, Кими пока не принял решения относительно выступлений в 2021 году.