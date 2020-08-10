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Райкконен побил один из рекордов Шумахера

Райкконен побил один из рекордов Шумахера
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен финишировал на 15-м месте в Гран-при 70-летия Формулы-1, он преодолел 51 круг, на один меньше, чем победитель Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Это позволило финну превзойти достижение легендарного Михаэля Шумахера.

Теперь на счету Кими 16 845 пройденных кругов, в то время как семикратный чемпион мира проехал 16 825.

Пилоты Формулы-1 с наибольшим количеством кругов за карьеру:

1. Кими Райкконен — 16 845
2. Михаэль Шумахер — 16 825
3. Фернандо Алонсо — 16 778
4. Рубенс Баррикелло — 16 631
5. Дженсон Баттон — 16 271
6. Фелипе Масса – 14 852.

Ближайшими преследователями Райкконена из числа действующих пилотов являются Льюис Хэмилтон (14532) и Себастьян Феттель (13393). Напомним, Кими пока не принял решения относительно выступлений в 2021 году.

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