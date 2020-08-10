Росс Браун рассказал, как Хэмилтон помешал Хюлькенбергу стать пилотом «Мерседеса»

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал выступление немецкого пилота Нико Хюлькенберга на Гран-при 70-летия и рассказал, что он вполне мог стать гонщиком «Мерседеса» в сезоне-2013. Если бы в команду не согласился перейти Льюис Хэмилтон, то сменить Михаэля Шумахера в составе «Мерседеса» мог именно Хюлькенберг. В итоге немец провёл 2013 год в „Заубере“.



«Для Нико Хюлькенберга гонка обещала стать невероятным физическим испытанием, и я не знаю, насколько тяжело ему было в гонке, но это было отличное выступление весь уик-энд для кого-то, кто попал с корабля на бал.



Я почти подписал с ним контракт в своё время, когда руководил «Мерседесом». Если бы Льюис не перешёл к нам в тот момент, когда он это сделал, то нашим следующим выбором был Нико. Я всегда невероятно уважал Нико как гонщика. Он очень сильный пилот, который должен быть в Формуле-1», — написал Браун в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.