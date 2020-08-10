Росс Браун: Ферстаппен во многом напоминает мне Михаэля Шумахера

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун похвалил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за победу в Гран-при 70-летия и сравнил молодого гонщика из Нидерландов с семикратным чемпионом Михаэлем Шумахером.



«Макс был просто великолепен в Сильверстоуне. Он во многом напоминает мне Михаэля Шумахера. Когда вы слушаете его радиообмен, складывается ощущение, что у него есть дополнительная мощность и он всегда может прибавить.

Предел машины — это не предел Макса Ферстаппена. Он способен чувствовать тонкости болида и прекрасно реагировать. Я помню его первые дни в Формуле-1, уже тогда была ощутима его чистая скорость. Теперь же он созрел до исключительного гонщика.

Мне очень понравился его разговор с командой по радио, особенно фраза о том, что он не хочет «пилотировать как бабушка», когда команда просила Макса следить за шинами. Это показывает, насколько велика уверенность коллектива в нём», — написал Браун в своей колонке на сайте Формулы-1.